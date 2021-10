Atleta de 18 anos do Atlético-GO está internado após sofrer duas paradas cardíacas

O zagueiro Fellipe, da categoria de base do Atlético-GO, está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, em estado grave, desde terça-feira, quando se sentiu mal durante treinamento no CT do clube.

O atleta, de 18 anos, participava de um treino entre jogadores da base e profissionais do Atlético-GO na manhã de terça-feira, que não foram relacionados para a partida do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino. Segundo Avimar Teodoro e Lucas Ricci, médicos do clube, a rapidez no atendimento foi fundamental para salvar a vida do jovem.

O médico Lucas Ricci foi o responsável pelo atendimento. "Eu estava presente. Na última etapa do treino, o jogador Fellipe caiu no gramado e começou a convulsionar. Identificamos que ele tinha entrado em parada cardiorrespiratória. Após a massagem cardíaca, o pulso voltou. Para ter um maior respaldo, já quis encaminhá-lo para um serviço de suporte melhor. Durante o trajeto, ele teve outra parada cardíaca e começamos a fazer a massagens também. Chegando lá, a equipe também foi muito solícita e nos ajudou bastante. Fizemos quatro choques para ele poder voltar e, depois de 20 minutos, o pulso estabilizou. Foi um caso bem complicado. Estamos tentando de todos os jeitos salvar a vida do jogador."

Ricci informou que o jogador está entubado e ainda corre risco de morte. "É um caso bem complexo. Toda a equipe está acompanhando. Ele está passando por mais exames para que a gente consiga identificar a causa. Hoje ele está mandando um padrão estável, mas ainda é um caso minucioso e complicado. A gente sempre tem esperança, ainda mais por ser um paciente jovem, que ele consiga se recuperar. É um caso muito grave, existe o risco de óbito, mas estamos fazendo de tudo para que ele saia com vida. Ele pode ter sequelas, por isso que o atendimento rápido é tão importante."