Atleta do Besiktas e da seleção turca é operado após ser baleado

ISTAMBUL - O Besiktas anunciou nesta segunda-feira que o meia Gökhan Töre foi submetido a uma cirurgia no ombro. Ele se feriu ao ser baleado durante uma confusão em um clube noturno na cidade de Istambul na madrugada de domingo para segunda, de acordo com comunicado divulgado pelo time turco.

"Nosso jogador Gökhan Töre ficou ferido em um dos ombros por culpa de um homem com uma arma que estava discutindo com sua namorada", afirmava o comunicado. "A bala atingiu de forma acidental no ombro do jogador, e outras cinco pessoas mais ficaram feridas", disse o clube na nota

A lesão não foi grave e Töre deve receber alta já nesta terça-feira. De acordo com relato de testemunhas, um homem disparou várias vezes depois que sua namorada reclamou das investidas de um outro presente. A polícia procura agora o autor dos disparos para seguir a investigação.