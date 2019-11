Atleta que mais atuou pelo Santos no ano, Pituca perde espaço no fim da temporada

Jogador mais vezes utilizado pelo Santos em 2019, Diego Pituca vive um momento raro no clube. Embora tenha participado dos últimos três jogos da equipe, em todos eles o volante saiu do banco de reservas, algo que ainda não havia acontecido nesta temporada e deverá se repetir na quinta-feira, quando a equipe vai visitar o Fortaleza, no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até agora, são 54 jogos oficiais disputados por Pituca pelo Santos em 2019. Ele, assim, atuou uma vez a mais do que o uruguaio Carlos Sánchez, que poderá igualá-lo na quinta, pois deverá começar jogando no confronto com o Fortaleza, e duas a mais do que Gustavo Henrique. E com quatro rodadas para o fim do Brasileirão, eles são os únicos que podem ultrapassá-lo na relação de atletas que mais jogaram pelo clube nesta temporada.

Já em número de partidas como titular, Pituca está empatado em 51 com Gustavo Henrique. O volante, porém, não será ultrapassado nesta quinta porque o zagueiro cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Nesse caso, Sánchez está mais distante de ambos, com 44 duelos iniciados.

O técnico Jorge Sampaoli não está insatisfeito com Pituca, mas entende que o volante perdeu rendimento após se lesionar em clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão. Ele desfalcou o time diante do Bahia, atuou como titular contra Botafogo e Goiás, mas depois passou a ser preterido pelo treinador, que vem escalando Alison no meio-campo. "Pituca é fundamental sempre, mas com o passar do tempo, com uma lesão, perdeu rendimento e esperamos que se recupere", afirmou o treinador.

Curiosamente, foi como reserva que Pituca encerrou um jejum de mais de seis meses sem gols. No último sábado, entrou no fim do segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Cruzeiro e deixou sua marca, algo que não acontecia desde 12 de maio, na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Pacaembu, pela quarta rodada do Brasileirão. E também foi seu primeiro gol na Vila Belmiro pelo clube.

Agora, ainda que iniciando o duelo entre os reservas, espera ajudar o Santos a superar o Fortaleza, no Castelão, para sustentar a vice-liderança do Brasileirão. "A gente já foi surpreendido por eles na Vila empatando em 3 a 3. É uma equipe bem treinada pelo Rogério Ceni. Esperamos ir lá (Arena Castelão) e voltar com os três pontos", alertou, ao site oficial do Santos.