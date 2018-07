Atletas agradecem o apoio da torcida corintiana no Japão

TOYOTA - A torcida corintiana encheu o Toyota Stadium nesta quarta-feira para acompanhar a estreia do time no Mundial, com público total de 31.417 pessoas. Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Al Ahly, os jogadores do Corinthians trataram de agradecer o apoio dos torcedores no Japão.

"Quando entrei em campo, falei: Estamos no Pacaembu. Gostaria de parabenizar essa torcida que veio acompanhar a gente", afirmou o atacante Romarinho. "A gente quer dar o título para essa torcida", revelou o também atacante Guerrero, autor do gol da vitória nesta quarta-feira.

A invasão da torcida corintiana no Japão já era esperada. "A presença de tantos torcedores me surpreendeu pela distância, pelo deslocamento de tão longe. Mas, por outro lado, nem tanto, por saber que eles nos acompanham aonde quer que a gente jogue", admitiu o volante Ralf.

Em comparação, porém, o público do Corinthians foi parecido com os dos outros times brasileiros que jogaram a semifinal do Mundial no Japão. No ano passado, o Santos enfrentou o Kashiwa Reysol na mesma cidade de Toyota diante de 29.173 pessoas. Em 2006, Inter x Al Ahly teve 33.690 pagantes em Tóquio. E em 2005, também na capital japonesa, São Paulo x Al Ittihad reuniu 31.150 torcedores.

Agora, a torcida corintiana já se prepara para apoiar o time na decisão do Mundial, que acontecerá no domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama. O outro finalista será definido nesta quinta-feira, no confronto entre Chelsea (Inglaterra) e Monterrey (México).