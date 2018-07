Atletas aprovam esquema sem centroavante na seleção Contra China e Iraque, o Brasil jogou sem centroavante e fez 14 gols. Ainda que os adversários fossem frágeis, a formação mostrou resultado. Nesta quinta, com Kaká, Oscar, Neymar e Hulk, a seleção fez seis no Iraque, mostrando bastante movimentação no campo de ataque. Todos trabalharam como garçons e também como finalizadores e cada um fez pelo menos um gol (Oscar marcou dois). Até Lucas, que substituiu Kaká, fez o seu.