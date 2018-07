Jogadores da seleção buscam apoio da família após eliminação

Douglas Costa não falou com a imprensa, mas recebeu consolo do colega de quarto Willian, que havia passado por situação semelhante - ele perdeu um pênalti na decisão contra o Chile, na Copa do Mundo, mas o Brasil acabou classificado.

"Fiquei no meu quarto, conversei com o Douglas (Costa) que perdeu o pênalti e estava um pouco chateado. Conversei com ele porque isso havia acontecido comigo também. Naquela situação, a gente saiu vencedor, mas infelizmente nessa nós não conseguimos", disse o jogador do Chelsea. "Foi uma noite muita dura. Tive dificuldade para dormir", completou.

Éverton Ribeiro afirmou que ainda não viu pela televisão o pênalti perdido. "A noite não foi fácil. A gente fica pensando no jogo a todo momento, mas situações assim são boas para a gente aprender. Vou ver para ver o que aconteceu, como bati", afirmou o ex-cruzeirense. "Falei com minha família. Nesses momentos, é bom receber conforto, mas todos estão tristes. A gente precisa passar por momentos difíceis para depois crescer", afirmou.