Atletas da seleção sub-20 fazem exames antes de treino na Granja Comary

Os jogadores da seleção brasileira sub-20 passaram por exames laboratoriais na manhã desta terça-feira, pouco antes de realizarem uma atividade física na Granja Comary, em Teresópolis, onde fica o centro de treinamento da equipe nacional.

Para fazerem os exames, os jogadores entraram em jejum desde às 20 horas de segunda-feira. E depois de passarem pelos testes laboratoriais, comandados pelo médico Márcio Tannure e pelo fisiologista Altamiro Bottino, os atletas da seleção realizarão uma avaliação clínico-cardiológica na quarta-feira.

Os jogadores, que se apresentaram na segunda, mostraram confiança para o Campeonato Sul-Americano, que será disputado entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro. "Só tem fera nessa seleção, sem contar os que ainda não se apresentaram. Tenho certeza de que o Brasil vai muito forte em busca deste título e da vaga nas Olimpíadas e no Mundial", afirmou o meia Lucas, do São Paulo.

Para o zagueiro Bruno Uvini, a nova geração é boa e pode obter muitas conquistas para o Brasil. "Todos nos receberam muito bem aqui. Tivemos uma conversa muito legal com o Ney Franco e com toda a comissão. Essa é uma geração muito forte e que com certeza trará bons frutos para o Brasil", projetou o também jogador do São Paulo.