Atletas da seleção sub-20 são reintegrados ao Botafogo Depois da vitória na estreia sobre o Duque de Caxias, por 3 a 0, os jogadores se reapresentaram no Engenhão nesta segunda-feira. Bruno Mendes, Dória e Jadson, que foram eliminados com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20, participaram do trabalho no gramado.