Atletas de Cruzeiro e Atlético-MG reforçam Atlético-GO

Os dois reforços do Atlético-GO estavam encostados em Belo Horizonte. Marcos, que foi revelado pela base do Cruzeiro, foi diversas vezes emprestado, e voltou ao clube mineiro depois de se destacar pelo Bahia, começou o Brasileirão como titular, mas foi substituído no intervalo do primeiro jogo, exatamente contra o Atlético-GO, e depois não foi mais sequer relacionado.

"Quem chega tem que brigar pela posição e este é o meu caso. Vou buscar meu espaço, respeitando sempre os meus companheiros", disse o lateral, que tem como concorrente Joilson, ex-São Paulo e Botafogo. Rafael Cruz está machucado.

Já Wesley, de 30 anos, mal jogou neste ano, tendo atuado em apenas quatro partidas do Atlético-MG no Campeonato Mineiro. Com a chegada de Ronaldinho Gaúcho, ficou ainda mais sem espaço no time alvinegro. "Já joguei com vários jogadores aqui do Atlético-GO e eles me deram boas informações do clube", afirmou o jogador, que vai reencontrar os laterais Rafael Cruz e Eron, ambos ex-jogadores do Atlético Mineiro.