Atletas do Olimpia falam em 'sonho realizado' com final O Olimpia chegou à sétima final de Libertadores de sua história mesmo com a derrota por 1 a 0 diante do Independiente Santa Fe, na última quarta-feira, em Bogotá. Ao fim da partida, os jogadores não esconderam a emoção pela classificação e admitiram que não esperavam ir tão longe na competição.