Atletas do Palmeiras descartam prêmio extra no clássico contra o Corinthians

SÃO PAULO - O presidente do Palmeiras, Arnaldo Tirone, já prometeu pagar uma premiação maior aos jogadores em caso de vitória sobre o rival Corinthians, no clássico do dia 4 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo porque, um triunfo palmeirense pode evitar o título corintiano.

Mas os jogadores do Palmeiras já avisaram que não precisa de premiação extra como incentivo para vencer o Corinthians. Depois de uma temporada frustrante, o elenco palmeirense sabe que fará as pazes com a torcida se conseguir ganhar o clássico e impedir que o maior rival seja campeão do Brasileirão.

"A gente não precisa disso (de prêmio extra no clássico), porque já recebemos muito bem do Palmeiras e somos profissionais", afirmou o volante Marcos Assunção, um dos líderes do elenco palmeirense, após o desembarque da delegação do clube nesta segunda-feira no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

Com a vitória sobre o Bahia, no domingo, em Salvador, o Palmeiras acabou com o risco de rebaixamento no Brasileirão. Assim, o principal objetivo palmeirense agora é atrapalhar o rival Corinthians no confronto direto da última rodada. "O fato de ser clássico já é uma motivação", admitiu o meia Patrik.