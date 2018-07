Atletas do Palmeiras saem em defesa de Diego Souza Os jogadores do Palmeiras saíram em defesa de Diego Souza, ao final da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, nesta quinta-feira, no Palestra Itália, pela Copa do Brasil. Vaiado pela torcida, quando era substituído no segundo tempo, o meia respondeu com xingamentos e gestos obscenos.