Atletas do Palmeiras têm apostila para manter a forma

SÃO PAULO - Antes de sair de férias, o elenco do Palmeiras recebeu uma cartilha com recomendações da comissão técnica para que os jogadores tentem manter a forma até voltarem para a pré-temporada, no dia 4 de janeiro. Na apostila estão sugestões de treinamentos, dentre os quais de condicionamento aeróbio e fortalecimento muscular.

De acordo com a comissão técnica, o uso da apostila não é obrigatório. "Passamos algumas sugestões de exercícios com o objetivo de eles não sofrerem durante os primeiros dias da reapresentação. É apenas uma sugestão para quem quiser seguir, não existe nada obrigatório", garantiu o preparador físico Anselmo Sbragia.

Os jogadores saíram de férias sabendo qual o peso ideal deles quando voltarem para a pré-temporada. Mas ninguém será punido por exageros. "Se o atleta voltar das férias com o peso acima daquilo que estipulamos, não tem problema algum. Ele só terá que recuperar a forma durante a pré-temporada, e é para isso que serve esse período que antecede o início das competições", explicou Sbragia.

O elenco se reapresenta no dia 4 de janeiro, em São Paulo, e só fará seu primeiro jogo oficial no dia 22 do mesmo mês, em sua estreia no Paulistão. Apesar de lembrar que o ideal seria ter uma pré-temporada de um mês, o preparador físico do Palmeiras comemora o fato de o campeonato estadual começar uma semana mais tarde em 2011 na comparação com 2010. De acordo com ele, serão só dois dias de treinos sem bola.

"Nos primeiros 10 dias de pré-temporada, é certo que treinaremos sempre em dois períodos. Vamos começar forte os trabalhos e já estipulamos com o restante da comissão técnica que, no terceiro dia de treinos, já vamos introduzir os treinamentos com bola com os jogadores", revelou.