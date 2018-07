Atletas do São Paulo afirmam que têm de trabalhar mais

SÃO PAULO - Com o respaldo do presidente Juvenal Juvêncio, o técnico Ney Franco deu um ultimato aos jogadores, garantindo que não vai admitir mais que se rebelem contra as decisões táticas do comandante, e em um primeiro momento parece que o recado surtiu efeito. Carleto e Edson Silva garantiram que o ambiente no clube é bom e que vão obedecer à hierarquia no São Paulo. "Se ele impôs isso, temos de respeitar. No ano passado conquistamos um título internacional, o da Copa Sul-Americana, quando o Ney Franco consertou a casa", explicou Edson Silva.

O zagueiro, que jogou as duas últimas partidas na equipe, acha que o treinador tem todas as condições para fazer um bom trabalho no São Paulo. "Quando fomos eliminados na Copa do Brasil, passamos por um momento de turbulência e ele chegou e arrumou isso. Depois fomos campeões. Isso ocorre em qualquer clube", avisou, lembrando que torce para ser mantido na equipe. "Se chegou a minha hora, não sei. Mas estou trabalhando faz tempo para chegar a esse momento. Estou treinando firme".

Já o lateral-esquerdo Carleto, por sua vez, vive a mesma situação do companheiro. Ele entrou no lugar de Cortez no fim de semana, pois o titular estava machucado, e acha que deu conta do recado. Também avisou que o grupo está fechado com Ney Franco. "Tivemos uma conversa muito positiva, o Ney Franco falou algumas coisas e acho que o resultado foi bom. Nós jogadores vamos procurar fazer a nossa parte. Cabe a nós falar menos e trabalhar mais", concluiu.