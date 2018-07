Atletas do São Paulo comemoram boa atuação em vitória

A volta da paralisação do Campeonato Brasileiro com vitória e boa exibição diante do Bahia deixou os jogadores do São Paulo animados para os próximos compromissos. O grupo foi unânime ao analisar a partida na Fonte Nova e viram um time seguro e valorizando a posse de bola no triunfo por 2 a 0, pela décima rodada.

"Mantivemos o ritmo e conseguimos criar as jogadas com o Douglas pela direita e o Osvaldo pela esquerda. Não foi espetacular, mas fomos bem como um todo", ponderou o goleiro Rogério Ceni.

O São Paulo terá pouco tempo de recuperação para a próxima partida. Já no sábado o time volta a campo e recebe a Chapecoense no Morumbi, pela 11ª rodada. O time agora espera manter o mesmo nível apresentado especialmente no primeiro tempo, quando conseguiu unir marcação pressão e toques em velocidade.

"Foi uma vitória importante, o Bahia é um time de qualidade, mas conseguimos impor o nosso ritmo, sair com dois gols, estão todos de parabéns e agora é manter. O campeonato é muito difícil, comemorou o meio-campista Maicon.

O São Paulo pode ter o retorno de Luis Fabiano contra a Chapecoense. O centroavante está em fase final de recuperação de um estiramento muscular na coxa direita e chegou a participar do rachão antes do jogo contra o Bahia, mas foi preservado. Caso não tenha condições de atuar no sábado, Ademilson deve ter mais uma oportunidade no ataque, ao lado de Alan Kardec e Osvaldo.