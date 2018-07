Atletas do São Paulo convocam torcida para o 'jogo da virada'

O zagueiro Diego Lugano, um dos líderes do elenco do São Paulo, convocou a torcida do São Paulo para a partida desta quinta-feira diante do Atlético-GO e chamou a partida de o "jogo da virada". A partida marca o confronto entre os lanternas do Campeonato Brasileiro, e o time do Morumbi não vence há sete rodadas.

“É o momento para começar a nossa virada na competição, e por isso precisamos de todos. A torcida é muito importante, contamos com este apoio e energia positiva para sair desta situação. O São Paulo precisa reagir”, afirmou o zagueiro uruguaio ao site oficial do clube.

Para o volante Petros, reforço que fez apenas duas partidas pelo clube, a vitória pode devolver a confiança ao grupo. “Contamos com a torcida para lotar o Morumbi, porque será o jogo da nossa virada. Contamos com os torcedores ao nosso lado, porque precisamos vencer. Um resultado positivo devolverá a confiança ao elenco e será importante neste primeiro passo para subir na tabela”, disse o ex-corintiano.

O técnico Dorival Junior fará sua estreia como substituto de Rogério Ceni. O clube deve adotar uma postura ofensiva jogando em casa. No treino desta terça-feira, Dorival deu uma nova chance de Cueva, afastado da partida com o Santos, e manteve Jonatan Gómez no time timular. O ataque foi formado por Pratto e Wellington Ne.

Para o confronto com o clube de Goiás, foram mantidos os preços especiais dos ingressos:

Arquibancada Azul - R$ 30 - meia entrada R$ 15 (portão 6, venda somente pelo site)

Arquibancada Laranja - R$ 20 - meia entrada R$ 10 (portão 6, venda somente pelo site)

Arquibancada Vermelha (Visitante) - R$ 30 - meia entrada R$ 15 (portão 15B, venda somente na bilheteria).