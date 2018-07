Atletas ressaltam amor à camisa às vésperas de aposentadoria

Amor à camisa, títulos, vida longa no clube e idolatria da torcida. Quatro características atribuídas a poucos jogadores do futebol brasileiro. Em tempos de mudanças contínuas nos elencos, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo, Goiás e Sport contam com atletas cuja trajetória se confunde com a história da própria equipe.

Como Rogério Ceni, ídolo máximo do São Paulo nos últimos anos, Fábio, Harlei, Magrão e Léo Moura planejam continuar nos seus clubes até o fim da carreira - os quatro atletas já ultrapassaram a marca de 500 partidas com as camisas de Cruzeiro, Goiás, Sport e Flamengo, respectivamente, em pelo menos dez temporadas disputadas.

Bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, Fábio atingiu 603 partidas pelo time mineiro na vitória por 2 a 1 sobre o Goiás. Depois de uma breve passagem pelo clube em 2000, aos 19 anos (sagrou-se campeão da Copa do Brasil como reserva do goleiro André), o atual capitão cruzeirense acertou o retorno à equipe em 2005, depois de uma passagem pelo Vasco.

Desde então, o atleta de 34 anos conquistou sete títulos no Cruzeiro: cinco estaduais e dois nacionais. O contrato do camisa 1 se encerrará em abril de 2016. Assim, Fábio ultrapassará o meia Zé Carlos, que defendeu o clube em 633 jogos, entre 1965 e 1977, tornando-se o jogador com mais partidas pelo Cruzeiro.

Magrão também deve chegar à marca no Sport. O goleiro, que completou 500 jogos pelo time pernambucano em maio deste ano, tem vínculo até o fim de 2015, na 11.ª temporada no clube - o maior título foi conquistado em 2008, na Copa do Brasil. O atleta de 36 anos deve superar Bria, zagueiro que jogou na equipe rubro-negra entre 1949 e 1961, em um total de 546 jogos.

Já Léo Moura defende as cores do Flamengo há dez anos. A história do lateral, porém, é distinta. Com passagens pelos quatro grandes do Rio, além de Palmeiras e São Paulo, o jogador completou 500 partidas no confronto contra o Santos, na 26.ª rodada do Brasileirão. Aos 36 anos, Léo Moura exalta o clube onde ergueu as taças do Brasileirão (2009) e da Copa do Brasil (2006 e 2013) - conquistou, também, cinco estaduais.

Harley, por sua vez, está no Goiás desde 1999, após sete anos no Cruzeiro (entre 1990 e 1997). No time goiano conseguiu dois títulos da Série B, além de sete estaduais. O goleiro, entretanto, não entra em campo desde o dia 20 de março Na ocasião, o time goiano enfrentou o CRAC, pelo Campeonato Goiano. Em outubro de 2012, ele completou 800 jogos pela equipe - tem contrato até o fim deste ano. Como Rogério, Harley completará 42 anos em 2015 - hoje ele é reserva de Renan, ex-jogador do Inter.

DESTAQUES

Jefferson, goleiro do Botafogo, pode deixar o clube no ano que vem. O atleta, um dos destaques da equipe, soma 367 partida pelo time alvinegro. Após ser revelado pelo Cruzeiro em 2000, o atual camisa 1 botafoguense chegou ao clube carioca em 2005. Depois de quatro anos no futebol turco, voltou a General Severiano para viver a melhor fase da carreira.

Já D’Alessandro está próximo da marca de 300 jogos pelo Inter. O meia argentino estendeu o contrato com o clube por mais dois anos e meio, até o final de 2017. Com isso, pode chegar a 400 partidas com a camisa do time gaúcho. Ralf, que está no Corinthians desde a temporada 2009, soma 290 jogos com a camisa corintiana, enquanto Valdivia é o jogador há mais tempo no Palmeiras - o meia chileno, entre idas e vindas - soma 230 partidas pelo Alviverde.

RAIO X

Rogério Ceni

Idade: 41 anos

Tempo no clube: 24 anos (desde 1990)

Jogos pelo São Paulo: 1.179

Títulos: 21

Contrato até: dezembro de 2014

Fábio

Idade: 34 anos

Tempo no clube: 10 anos (desde 2005, além de 2000)

Jogos pelo Cruzeiro: 603

Títulos: 8

Contrato até: abril de 2016

Léo Moura

Idade: 36 anos

Tempo no clube: 9 anos (desde 2005)

Jogos pelo Flamengo: 510

Títulos: 8

Contrato até: dezembro de 2014

Harlei

Idade: 41 anos

Tempo no clube: 15 anos (desde 1999)

Jogos pelo Goiás: 813

Títulos: 12

Contrato até: dezembro de 2014

Magrão

Idade: 37 anos

Tempo no clube: 9 anos (desde 2005)

Jogos pelo Sport: 533

Títulos: 8

Contrato até: dezembro de 2015