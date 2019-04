Atletas vão escolher os melhores do Paulistão em votação on-line

Atletas e ex-atletas vão poder escolher os destaques das Séries A1 A2 e A3 do Campeonato Paulista neste ano. O Sindicato de Atletas de São Paulo lança neste domingo, dia 14 de abril, a primeira plataforma on-line de votação exclusiva para escolha dos craques do torneio de 2019.

Com o slogan “Comemore, atleta! Agora você tem direito ao voto”, a premiação pretende prestigiar as competições oficiais com times os paulistas. Todos os associados da entidade, atletas ou ex-atletas, poderão acessar a plataforma e montar as suas seleções. Além dos onze melhores, o eleitor ainda vota no craque do campeonato.

“Levar aos atletas a oportunidade de uma votação própria é o puro exercício da democracia, aquela do futebol, a de quem tem um olhar diferente para escolher”, afirma Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato Paulista.

Felipe Melo, Dudu, Jailson, Hernanes, Hudson, Bruno Peres, Victor Ferraz e Yuri Lima são alguns craques que estrelam a campanha do prêmio nas redes sociais. “Os protagonistas do espetáculo precisavam de uma votação da categoria por possuírem leitura de jogo única. No lançamento teremos as três divisões do Campeonato Paulista e posteriormente a Série B do estadual”, explica Fabio Giannelli, responsável pelo departamento de marketing do Sindicato de Atletas.

São Paulo e Corinthians decidem o Campeonato Paulista a partir deste domingo, às 16 horas, no Morumbi. A finalíssima será no próximo domingo, na Arena Corinthians. Os dois rivais superaram Santos e Palmeiras nas semifinais, equipes que tiveram melhores campanhas nas fases anteriores. O Corinthians briga pelo tricampeonato; o São Paulo não é campeão estadual desde 2005.