Atleticano que fazia bagunça em frente a hotel é ferido em BH

Um torcedor do Atlético-MG foi ferido pela Polícia Militar com um tiro de borracha na madrugada desta terça-feira após resistir a uma abordagem. Bruno Gonçalves Araújo, ligado a organizada Galoucura, estava junto de outros atleticanos para fazer barulho em frente ao Hotel Ouro Minas, onde está hospedada a delegação do Flamengo, em Belo Horizonte, para a partida da semifinal da Copa do Brasil.

De acordo com a reportagem do jornal Estado de Minas, moradores da região acionaram a Polícia por volta de 0h20 devido ao barulhos que os atleticanos estavam fazendo com rojões de fogos e gritos em frente ao hotel. Os homens da corporação foram até o local para dispersar os torcedores, porém, a PM alega que Bruno Gonçalves Araújo, de 29 anos, tentou reagir à abordagem ao atingir um policial com socos e chutes.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele precisou ser contido com força e a polícia fez uso de bala de borracha, atingindo-o na barriga. Após isso, os policiais levaram o torcedor ao Hospital João XXIII, antes de o encaminharem para a Central de Flagrantes, na capital mineira.

Em desvantagem para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, o Atlético-MG encara o Flamengo na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Na semana passada, a equipe carioca venceu o jogo por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para garantir vaga na decisão do torneio nacional.