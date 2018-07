Atleticano Victor quer taça para 'esquecer Copa de vez' Um dos goleiros reservas do Brasil na disputa da Copa do Mundo de 2014, Victor espera ajudar o Atlético Mineiro a conquistar o título da Recopa Sul-Americana, cujo primeiro jogo da final será disputado nesta quarta-feira, contra o Lanús, em Buenos Aires, também para poder voltar a sorrir depois da decepcionante participação da seleção nas semifinais e na decisão do terceiro lugar do Mundial.