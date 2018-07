Atleticanos esgotam ingressos de jogo com Newell's

BELO HORIZONTE - O Atlético-MG divulgou nota oficial para informar que a cota de ingressos à venda, no Brasil, para os seus torcedores acompanharem de perto o jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Newell''s Old Boys, na Argentina, se esgotou em apenas duas horas neste sábado. A venda dos bilhetes começou às 10 horas e no final da manhã já foi encerrada.

O primeiro confronto diante do time argentino será realizado fora de casa, no próximo dia 3 de julho, às 21h50, em Rosário, e neste sábado foram comercializadas 2 mil entradas colocadas à disposição dos torcedores atleticanos. A venda destes ingressos ocorreu na sede administrativa do clube, no Bairro de Lourdes, em Belo Horizonte.

O clube mineiro ainda informou que o Newell''s ainda irá anunciar como será realizada, na Argentina, a venda de outros 200 ingressos disponíveis para a torcida do Atlético-MG para este confronto de ida da semifinal da Libertadores.

Em acordo firmado com os argentinos, o Atlético-MG se comprometeu a fornecer esta mesma quantidade de entradas à venda para a torcida do Newell''s no duelo de volta deste mata-mata, marcado para 10 de julho, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.