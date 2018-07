Atleticanos esgotam ingressos para 'decisão' contra o Corinthians

Os torcedores do Atlético-MG mostraram que estão mesmo dispostos a empurrar a equipe no confronto decisivo diante do Corinthians e esgotaram em menos de 24 horas os ingressos para a partida deste domingo, no Independência. Uma derrota do time mineiro praticamente dá o título do Campeonato Brasileiro ao time paulista.

Sabedores disso, os atleticanos se apegaram às reduzidas chances de título da equipe e ao lema do "eu acredito", tão presente nas conquistas da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014. Da última terça, quando foi iniciada a venda, até esta quarta, compraram os 17.340 ingressos disponíveis aos sócios. Isso sem contar as 3 mil entradas para a categoria de sócio-torcedor Galo na Veia Preto, que também já se encerraram.

Por isso, não haverá comercialização presencial para sócios nem para o público em geral. O Atlético-MG explicou que a única forma de um torcedor que ainda não adquiriu o ingresso ir para o jogo é se algum pagamento não for confirmado. Desta forma, o bilhete do devedor será disponibilizado para venda novamente.

Com 62 pontos, o Atlético-MG está a oito do Corinthians e precisa da vitória para diminuir a vantagem para cinco e seguir sonhando com o título. Se o time paulista vencer, a diferença chegará a 11 pontos, com apenas mais 15 em disputa. Nem o empate interessa aos mineiros.