Atleticanos são baleados antes do jogo com Cruzeiro

O Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Rotam) confirmou, na tarde deste domingo, 21, que quatro torcedores do Atlético-MG foram baleados no Centro da capital mineira. As vítimas estavam em um grupo de torcedores, que se deslocava para o Mineirão, onde o time alvinegro e Cruzeiro se enfrentariam pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores foram levados para o Hospital João XXIII (HPS) e não correm risco de morrer.

A Polícia Militar (PM) informou que os suspeitos do disparo estavam em um veículo e fugiram sem ser identificados. Entre as vítimas estavam um adolescente de 17 anos. Ele levou um tiro na coxa. Matheus Alves Albuquerque, 19, foi baleado na perna. Gilvan Silva Andrade, 26, no ombro e Bruno Augusto da Silva, 34, no pé. As vítimas disseram à polícia que ocupantes do veículo passaram pelo local e teriam dirigido ofensas contra os atleticanos. Em seguida, um ocupante do carro, teria sacado uma arma de disparado.

Na cidade, há uma grande movimentação em função do clássico entre Atlético e Cruzeiro, que acontece às 16h, no Mineirão. Até agora, segundo a PM, foram quatro registros de ocorrência, envolvendo brigas entre torcedores. Além do disparo de arma de fogo, a PM encontrou uma mochila, na sede da “Galoucura”, com objetos usados em brigas. Cinco pessoas foram conduzidas à delegacia.