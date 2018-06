Atlético-AC e Operário-PR se destacam na 4ª rodada da Série C

Os clubes novatos da Série C do Campeonato Brasileiro foram os principais destaques, neste domingo, pela quarta rodada. O Atlético Acreano foi até o interior de Pernambuco, venceu o Salgueiro, por 3 a 1, e passou a dividir a liderança do Grupo A com o Confiança, enquanto no Grupo B o Operário-PR ganhou do Joinville, por 2 a 0, e assumiu a liderança isolada.

Mesmo com as presenças dos tradicionais Santa Cruz e Náutico o Grupo A está bastante acirrado. Confiança e Atlético-AC dividem a ponta com nove pontos, seguidos por Botafogo-PB e ABC-RN, com sete pontos cada. Eles se enfrentaram no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), e o ABC levou a melhor ganhando por 2 a 0 dos paraibanos.

A situação está ruim para os clubes pernambucanos. A bomba estourou nas costas do técnico Roberto Fernandes, demitido do Náutico um dia após ser goleado em casa pelo Confiança, por 4 a 2. O Timbu é o atual campeão estadual, mas aparece na lanterna com um ponto, atrás do Salgueiro, com dois. Ambos estariam rebaixados neste momento. O Santa Cruz é o sexto, com seis pontos.

Pelo Grupo B, o Operário foi aos nove pontos após ganhar em casa do Joinville, que aparece apenas na lanterna com três pontos. O time catarinense estaria rebaixado junto com o Tupi. No Sul, o Ypiranga fez 1 a 0 em cima do Luverdense e passou a somar seis pontos, em sexto lugar. O time do Mato Grosso continua com três, em oitavo.

No momento, Bragantino e Cuiabá, com sete, e Volta Redonda, com seis pontos, completariam a zona de classificação que pode ser mudada na segunda-feira. É que o Botafogo-SP, com cinco pontos, vai receber em Ribeirão Preto (SP) o Volta Redonda, no fechamento da rodada.

Confira os jogos da quarta rodada da Série C:

Sábado

Tombense 1 x 0 Bragantino

Remo 0 x 0 Santa Cruz

Cuiabá 1 x 0 Tupi-MG

Juazeirense-BA 2 x 0 Globo-RN

Náutico 2 x 4 Confiança-SE

Domingo

Ypiranga-RS 1 x 0 Luverdense

ABC-RN 2 x 0 Botafogo-PB

Salgueiro-PE 1 x 3 Atlético-AC

Operário-PR 2 x 0 Joinville

Segunda-feira

21h15 - Botafogo-SP x Volta Redonda