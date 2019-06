Atlético-AC encerra jejum, vence em casa e deixa Paysandu no G4 da Série C

A oitava rodada da Série C do Campeonato Brasileiro teve sequência neste domingo, com a realização de três partidas. A princípio, seriam quatro, mas o duelo entre Náutico e Botafogo-PB foi adiado em razão da forte chuva que atingiu Recife (PE). Entre os jogos realizados, o destaque foi o fim do jejum de vitórias do Atlético-AC, que ajudou a manter o Paysandu no G4 do Grupo B.

O time acreano triunfou pela primeira vez ao bater o Tombense por 2 a 1, no Florestão, mas não deixou a zona de rebaixamento, se contentando em trocar a lanterna pela penúltima colocação, com sete pontos.

Estacionado nos nove pontos, em sétimo lugar, o Tombense perdeu a oportunidade de entrar na zona de classificação, missão que seria alcançada com um empate. A vitória acreana foi boa para o Paysandu, que empatou sem gols com o Luverdense, no sábado, e terminou a rodada entre os quatro primeiros.

Em outra partida da chave, o Boa jogou diante da sua torcida, no Melão, e conquistou vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Ypiranga-RS. Agora, os dois times estão empatados com nove pontos, e a equipe de Erechim (RS) está na frente, em sétimo lugar, por vantagem de dois gols no saldo. O Boa vem logo abaixo, em nono.

Pelo Grupo A, o Confiança venceu o Treze por 3 a 1, no Amigão, resultado que deixa o time sergipano em sexto lugar, com 11 pontos, e o clube de Campina Grande (PB) na vice-lanterna, com seis. Este foi o único jogo válido pela chave disputado neste domingo.

Náutico e Botafogo-PB iriam a campo às 18 horas, nos Aflitos, mas a CBF decidiu pelo adiamento da partida algumas horas antes. Com as fortes chuvas que caíram na capital pernambucana, o gramado não teria condições de receber a partida, remarcada para as 18h30 desta segunda-feira.

Também na segunda-feira, a rodada será encerrada em Ceará-Mirim (RN), no Barretão, a partir das 20 horas. Terceiro colocado, com 12 pontos, dois a menos do que o atual vice-líder Sampaio Corrêa, o Santa Cruz busca retomar a segunda colocação em duelo contra o Globo-RN, oitavo colocado, com sete pontos.

Confira os jogos da oitava rodada da Série C:

Quinta-feira

São José-RS 1 x 0 Remo

Sexta-feira

Juventude 1 x 0 Volta Redonda

Sábado

Ferroviário-CE 2 x 1 Imperatriz-MA

Paysandu 0 x 0 Luverdense

Sampaio Corrêa 1 x 0 ABC

Domingo

Treze-PB 1 x 3 Confiança-SE

Boa 2 x 1 Ypiranga-RS

Atlético-AC 2 x 1 Tombense

Segunda-feira

18h30 - Náutico x Botafogo-PB

20h - Globo-RN x Santa Cruz