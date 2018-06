Atlético-AC mantém ponta do Grupo A e Botafogo-SP assume topo de chave na Série C

A disputa pela liderança da Série C do Campeonato Brasileiro continua bastante acirrada. No Grupo A, o Atlético Acreano, o novato vindo da Série D, manteve a liderança ao segurar o empate sem gols com o Confiança, em Sergipe. Pelo Grupo B, o Botafogo, de Ribeirão Preto (SP), assumiu a liderança ao bater fora de casa o Ypiranga-RS por 3 a 0.

Havia muita expectativa em torno do confronto direto no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). Prevaleceu o sistema defensivo do Atlético-AC que suportou bem o ataque do Confiança. Os acreanos lideram com 16 pontos, seguidos pelos sergipanos, com 15. Completam o G4, zona de classificação, o ABC (14) e o Santa Cruz (13).

Nem a estreia do técnico Artur Oliveira no lugar de Givanildo Oliveira quebrou a má fase do Remo, que perdeu no Mangueirão por 1 a 0 para o Salgueiro. O time pernambucano alcançou a sua terceira vitória seguida e já aparece com 11 pontos, em quinto lugar. Após a terceira derrota seguida, o Remo continua com sete pontos, em oitavo lugar, mas com a mesma pontuação de Globo-RN e Náutico.

O Botafogo-SP conquistou uma vitória importante em Erechim(RS), por 3 a 0, sobre o Ypiranga, que o deixou na liderança isolada do Grupo B, com 15 pontos. O time gaúcho é o sétimo, com 10 pontos. Completam a zona de classificação Tombense e Operário-PR com 14 e Luverdense, com 13.

O Luverdense entrou no G4 após a vitória em casa, por 2 a 0, sobre o lanterna Joinville, com apenas quatro pontos. O Tupi, com oito pontos, também está na zona de rebaixamento. A direção do Volta Redonda-RJ confirmou Moacir Júnior como novo técnico para a sequência da competição. No sábado, após derrota em casa para o Tupi-MG, por 3 a 2, o técnico Marcelo Salles foi demitido.

Esta nona rodada vai ser finalizada na segunda-feira à noite, quando em João Pessoa (PB) o Botafogo vai receber o Globo-RN, que tem como novidade a estreia do técnico Higor César escolhido para substituir Fernando Tonet, demitido na sexta-feira.

Confira os jogos pela 8.ª rodada:

Sábado

Bragantino-SP 0 x 0 Operário-PR

Tombense-MG 3 x 2 Cuiabá-MT

Volta Redonda-RJ 2 x 3 Tupi-MT

Santa Cruz-PE 1 x 0 Juazeirense-BA

ABC-RN 2 x 0 Náutico-PE

Domingo

Ypiranga-RS 0 x 3 Botafogo-SP

Confiança-SE 0 x 0 Atlético-AC

Luverdense-MT 2 x 0 Joinville-SC

Remo-PA 0 x 1 Salgueiro-PE

Segunda-feira

21h15 - Botafogo-PB x Globo-RN