Atlético Acreano-AC ganha e assume a liderança provisória de grupo na Série C

Mesmo que de forma provisória, o Atlético Acreano-AC assumiu a liderança isolada do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, neste sábado, quando foi aberta a sétima rodada. Atuando em casa, na Arena da Floresta, em Rio Branco, o time acreano venceu por 1 a 0 o Botafogo-PB. Com isso chegou aos 15 pontos, dois na frente do Confiança-SE, que só joga nesta segunda-feira diante do Santa Cruz-PE.

A derrota deixou o time paraibano com 10 pontos, em quarto lugar. Mas quem entrou no G-4 - a zona de classificação - foi o ABC, que atingiu 11 pontos, em terceiro, após vencer por 2 a 1 o Remo no estádio Frasqueirão, em Natal. O clube paraense é o nono e penúltimo colocado, com sete.

No interior de Pernambuco, o Salgueiro-PE atingiu os oito pontos, em sétimo, e deixou a zona de rebaixamento ao vencer por 1 a 0 o Juazeirense-BA, que tem nove em quinto lugar.

No Grupo B, os resultados deixaram a briga na tabela de classificação muito equilibrada. A surpresa ficou para a derrota em casa do Cuiabá-MT para o Ypiranga-RS por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mesmo perdendo, o time do Mato Grosso ainda lidera com 13 pontos, enquanto que o time gaúcho soma 10, em sexto lugar.

Em Bragança Paulista (SP), o Bragantino-SP sofreu para buscar o empate por 1 a 1 com o Luverdense-MT. O time paulista tem 11 pontos, em terceiro lugar, enquanto que o do Mato Grosso soma 10, em quinto. Na cidade mineira de Tombos, o Tombense-MG venceu o Volta Redonda-RJ por 1 a 0 e chegou aos 11 pontos, em quarto lugar. O clube carioca segue com nove, em oitavo.

Neste domingo, Operário-PR, com 10 pontos, e Botafogo-SP, com 12, se enfrentam no Paraná. Em Santa Catarina, o lanterna Joinville-SC, com três pontos, recebe o nono e penúltimo colocado, o Tupi-MG, que tem quatro.

Confira a 7.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tombense-MG 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Bragantino-SP 1 x 1 Luverdense-MT

Cuiabá-MT 1 x 2 Ypiranga-RS

Atlético Acreano-AC 1 x 0 Botafogo-PB

ABC-RN 2 x 1 Remo-PA

Salgueiro-PE 1 x 0 Juazeirense-BA

Domingo

15h30 - Operário-PR x Botafogo-SP

16 horas - Joinville-SC x Tupi-MG

19 horas - Náutico-PE x Globo-RN

Segunda-feira

19 horas - Confiança-SE x Santa Cruz-PE