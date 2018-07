Atlético Acreano e Botafogo-SP perdem, mas continuam na liderança da Série C

Os líderes do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - não se deram bem, neste sábado, pela 12.ª rodada. O Atlético Acreano-AC não perdia há cinco jogos, mas caiu diante do Náutico-PE por 3 a 1, no Grupo A. O Botafogo-SP vinha de quatro vitórias consecutivas, só que também perdeu - para o Cuiabá-MT por 2 a 1, no Grupo B.

No Grupo A, o Náutico venceu de virada o líder Atlético Acreano por 3 a 1, no Recife. O time do Acre segue isolado em primeiro lugar com 23 pontos, agora seguido pelo próprio Náutico, com 19, que emplacou a sua quarta vitória seguida. O Confiança-SE tem 18, em terceiro, mas ainda não entrou em campo nesta rodada.

No sertão pernambucano, Salgueiro-PE e Globo-RN empataram por 1 a 1, não provocando mudança na tabela de classificação. O time potiguar segue em quarto lugar com 16 pontos, enquanto que o da cidade de Salgueiro (PE) fica em sexto, com 15.

O Botafogo-SP não conseguiu emplacar a sua quinta vitória consecutiva ao perder para o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Mesmo assim, o time paulista segue na liderança isolada do Grupo B com 24 pontos. Acontece que o time de Ribeirão Preto (SP) pode perder a ponta neste domingo, quando o Operário-PR, vice-líder com 23, vai receber o Tupi-MG. O clube do Mato Grosso também briga pela classificação e se manteve em terceiro, com 22.

O Bragantino-SP confirmou a quarta posição, com 21 pontos, ao vencer em casa por 2 a 0 o Joinville-SC, penúltimo colocado com 10. O time catarinense só fica na frente do Volta Redonda-RJ, com nove.

Em Minas Gerais, Tombense-MG e Luverdense-MT ficaram no empate por 1 a 1. Eles acabaram com a série de três derrotas seguidas, mas continuam longe do G4. O clube mineiro é o quinto colocado com 15 pontos, seguido pelo Luverdense, com 14.

Confira a 12.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sexta-feira

Remo-PA 3 x 0 Juazeirense-BA

Sábado

Tombense-MG 1 x 1 Luverdense-MT

Bragantino-SP 2 x 0 Joinville-SC

Cuiabá-MT 2 x 1 Botafogo-SP

Náutico-PE 3 x 1 Atlético Acreano-AC

Salgueiro-PE 1 x 1 Globo-RN

Domingo

15h30

Operário-PR x Tupi-MG

Ypiranga-RS x Volta Redonda-RJ

17 horas

Confiança-SE x Botafogo-PB

ABC-RN x Santa Cruz-PE