Atlético Acreano estreia na Série C com vitória sobre o Remo

Único representante do Acre nas três principais divisões do futebol brasileiro, o Atlético estreou na Série C com vitória para cima do Remo, um dos cotados a conquistar o acesso, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, na Arena da Floresta. O único gol da partida foi marcado por Eduardo, no final do primeiro tempo.

Com o resultado, o Atlético-AC se igual a Confiança e Globo, no Grupo A, que também venceram na rodada. O time potiguar derrotou o ABC, no clássico regional, por 1 a 0, no Barretão, enquanto a equipe sergipana surpreendeu o Juazeirense com um triunfo por 1 a 0, na Bahia.

Pelo Grupo B, quatro times largaram bem na Série C. Curiosamente, assim como aconteceu no Grupo A, todas as vitórias foram por 1 a 0. O Tupi derrotou o Tombense, o Operário-PR bateu o Volta Redonda, o Cuiabá levou a melhor frente ao Luverdense, enquanto o Joinville passou pelo Ypiranga-RS.

Na segunda rodada, o Atlético-AC vai até Recife para enfrentar o Santa Cruz no domingo, no Arruda. Já o Remo vai buscar a reabilitação contra o Globo-RN no sábado, no Mangueirão.