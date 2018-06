Atlético Acreano vence o Santa Cruz por 2 a 1 e dispara na liderança da Série C

Novato no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional -, o Atlético Acreano-AC continua sobrando no Grupo A. Neste domingo venceu o Santa Cruz-PE por 2 a 1, na Arena da Floresta, em Rio Branco, e disparou na liderança com 23 pontos, seis na frente do vice-líder Confiança-SE, que ainda entra em campo nesta segunda-feira.

+ Confira a tabela da Copa do Mundo da Rússia

Mas em termos de classificação, a situação do time acreano é confortável porque está nove pontos na frente do quinto colocado, que é o próprio Santa Cruz. E ambos já participaram desta 11.ª rodada.

Esta derrota derrubou o Santa Cruz do G4 porque o Globo-RN venceu o Remo-PA por 3 a 1, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), e chegou aos 15 pontos, em terceiro lugar por ter quatro vitórias e saldo melhor (3 a 0) do que quarto colocado, o ABC-RN.

Situação crítica é a do Remo, lanterna com apenas oito pontos. Nos últimos seis jogos, perdeu cinco. O Juazeirense-BA é penúltimo colocado, com 12. A rodada ainda vai ter dois jogos nesta segunda-feira. O Náutico-PE recebe o Botafogo-PB, ambos com 13 pontos, e o Salgueiro-PE, também com 13, atua como mandante diante do Confiança.

FAVORITO

No Grupo B, o Operário-PR confirmou a vice-liderança, com 23 pontos, ao vencer o Ypiranga-RS por 2 a 1. O líder é o Botafogo-SP, com 24, completando o G4 o Cuiabá-MT, com 19, e o Bragantino-SP, com 18.

Na briga contra o rebaixamento, o Joinville-SC bateu o Tombense-MG por 3 a 1, de virada, em jogo realizado na Arena Joinville, em Joinville (SC). Mas não foi suficiente ainda para o time de Santa Catarina se livrar da zona de rebaixamento. Com 10 pontos é o nono e penúltimo colocado, agora na frente do Volta Redonda-RJ, com nove.

Tupi e Tombense, ambos de Minas Gerais, somam 14 pontos cada, enquanto que Luverdense e Ypiranga têm 13 cada.

Confira a 11.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tupi-MG 0 x 3 Bragantino-SP

Cuiabá-MT 3 x 0 Volta Redonda-RJ

Botafogo-SP 3 x 1 Luverdense-MT

Juazeirense-BA 2 x 2 ABC-RN

Domingo

Joinville-SC 3 x 1 Tombense-MG

Operário-PR 2 x 1 Ypiranga-RS

Globo-RN 3 x 1 Remo-PA

Atlético-AC 2 x 1 Santa Cruz-PE

Segunda-feira

19h15

Náutico-PE x Botafogo-PB

20 horas

Salgueiro-PE x Confiança-SE