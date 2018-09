Atlético arranca no início, bate o Huesca e vence mais uma no Espanhol

Depois de um péssimo início de temporada no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu pela segunda vez seguida na competição nesta terça-feira. No Wanda Metropolitano, a equipe recebeu o Huesca e contou com uma arrancada nos primeiros minutos para vencer com tranquilidade, por 3 a 0.

O resultado pela abertura da sexta rodada levou o Atlético a 11 pontos, subindo para a terceira colocação provisoriamente. Além disso, deu moral para o clássico de sábado com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Já o Huesca perdeu a quarta consecutiva, parou nos quatro pontos e é o 17.º. No domingo, recebe o Girona.

Em busca do triunfo, o Atlético começou com tudo nesta terça e abriu o placar aos 15 minutos. Após boa jogada pela direita, Diego Costa recebeu na área e tocou para Griezmann marcar sem goleiro. Aos 29, Thomas Partey arriscou de longe, com força, no canto direito do goleiro para ampliar.

O time da casa estava impossível, e chegaria ao terceiro gol somente três minutos mais tarde. Koke tentou o lançamento para a área para Correa, mas a bola passou por todo mundo e morreu na rede. Na etapa final, então, os donos da casa administraram a posse e garantiram o resultado sem sustos.

Ainda nesta terça, a Real Sociedad recebeu o Rayo Vallecano e não passou de um empate por 2 a 2, parando nos oito pontos, em sétimo. O Rayo é o 17.º, com quatro pontos. O time da casa abriu o placar aos quatro minutos, com Jon Bautista, mas levou a virada ainda no primeiro tempo com Advincula e Trejo. Na etapa final, Willian José, que havia acabado de entrar, selou o empate.

Na outra partida do dia pelo Espanhol, o Espanyol derrotou o Eibar por 1 a 0 e subiu para 10 pontos, na quinta colocação, deixando o adversário com sete, em 11.º. Mario Hermoso, no segundo tempo, foi o responsável pelo gol da vitória.