Atlético bate Democrata e reverte vantagem no Mineiro

A primeira partida desta semifinal, de mando atleticano, foi realizada em Ipatinga, no Vale do Aço, pois o Mineirão foi alugado para receber um evento musical. O jogo de volta, de mando do Democrata, acontecerá no sábado que vem, em Belo Horizonte, no Mineirão, pois o estádio do time de Governador Valadares, o Mamudão, não comporta mais de 10 mil torcedores, conforme determina o regulamento para as semifinais.

Com maior volume de jogo e jogadas em velocidade, o Atlético dominou todo o primeiro tempo e deu poucas chances para o Democrata. Aos 15 minutos, o lateral-esquerdo Leandro fez boa troca de passes com Muriqui. O atacante invadiu a área e deixou a bola para Diego Tardelli, que veio de trás para finalizar estufar as redes do Democrata. Aos 24 minutos, foi a vez de Ricardinho fazer bom passe para Renan Oliveira. O meia driblou o zagueiro dentro da área, chutou na saída do goleiro e marcou um belo gol.

O Atlético voltou para o segundo tempo sem a mesma pegada e cedeu espaços para o Democrata. Aos 11 minutos, Wanderson aproveitou cruzamento vindo da direita e, dentro da pequena área, subiu mais que a zaga para descontar. Com o gol, o time de Governador Valadares passou a atacar mais, mas não conseguiu chegar ao empate.

O vencedor do confronto entre Atlético e Democrata irá jogar a final contra Cruzeiro ou Ipatinga, que começam a disputar a outra semifinal no domingo.