Atlético bate Patrocinense com gol nos acréscimos e assegura a ponta do Mineiro

Graças a um gol marcado apenas nos acréscimos do segundo tempo, o Atlético-MG venceu o Patrocinense por 1 a 0, fora de casa, neste sábado, em partida da 9ª rodada do Campeonato Mineiro. O resultado garante o time alvinegro na liderança da competição, com 22 pontos. O América-MG, que tem 18, joga contra o Tupynambás, também neste sábado, às 21 horas. Já o Cruzeiro, com 16, enfrenta o Tombense, no domingo, às 16 horas.

Em função do jogo da próxima terça-feira diante do Nacional (URU), fora de casa, pela Libertadores, o Atlético foi a campo com o time reserva neste sábado. E a equipe de suplentes custou a confirmar a vitória. O primeiro tempo foi morno, com poucas chances para os dois lados. A exceção foi uma bola na trave, após finalização de Vinicius, que quase inaugurou o placar para os visitantes.

Na etapa complementar, o Atlético voltou melhor, pressionando o time da casa. Tanto que conseguiu um gol, aos 12 minutos. Guga foi lançado pela direita e escorou para Alerrandro marcar. O árbitro Igor Júnio Benevenuto, porém, marcou impedimento duvidoso no lance.

O Atlético continuou pressionando, mas não achava o caminho para as redes. Do outro lado, o Patrocinense começou a gostar do jogo. E levou muito perigo, já no final do tempo regulamentar, aos 38: Felipe Alves foi lançado na entrada da grande área, mas parou na boa saída do goleiro Cleiton.

No primeiro minuto dos acréscimos do segundo tempo, aos 46, o Atlético conseguiu encontrar seu gol, e foi quase um repeteco do tento anulado. Nathan lançou Guga, que entrou na área pela direita para rolar na medida para Alerrandro. O centroavante chutou firme para balançar as redes e sacramentar o triunfo atleticano.

Na próxima rodada, o Atlético faz o clássico contra o América, no domingo, no Mineirão. No dia anterior, o Patrocinense, quarto colocado, recebe o Boa.