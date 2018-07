Atlético de Madri concorda em vender meia Mario Suárez à Fiorentina

"O acordo entre os clubes está fechado e será finalizado nas próximas horas", disse o Atlético em seu site. "O meio-campista viajou com a permissão do clube para se juntar à equipe italiana."

A Fiorentina também confirmou o negócio e disponibilizou uma imagem de Suárez em seu site e imagens do primeiro treino dele com seus novos companheiros nas instalações de treinamento do New York Red Bulls, em Nova Jersey, nesta quarta-feira.

"Não há nada mais difícil do que dizer adeus a um lugar que você ama e que você se sinta parte", afirmou Suárez, que atuará com o compatriota espanhol Joaquin em Florença, em sua conta no Twitter.

"Foi uma decisão muito difícil, mas sinto que é hora de fechar um capítulo e buscar novas metas", acrescentou.

Suárez, de 28 anos, passou cinco temporadas no Atlético, ajudando o time a ganhar um título espanhol, a Liga Europa, a Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha e duas Supercopas da Europa.

(Reportagem de Iain Rogers)