Atlético de Madri fica perto de acerto com Fernando Torres

O Atlético de Madri está perto de chegar a um acordo para ter de volta ao clube o atacante espanhol Fernando Torres, em um empréstimo junto ao Chelsea, disse o assistente técnico German Burgos neste sábado. Torres, de 30 anos, foi para o Milan em um empréstimo de dois anos em agosto, mas ainda não se acertou na equipe e só marcou um gol em 10 jogos no Campeonato Italiano.

"(O negócio com Torres) está perto da conclusão e nós estamos esperando que as coisas se concretizem", disse Burgos, segundo a imprensa espanhola. "Ele será um reforço muito importante para a segunda metade da temporada", acrescentou o auxiliar de Diego Simeone.

O meia-atacante italiano Alessio Cerci, do Atlético, irá para o Milan por empréstimo como parte do acordo, que terá validade até o final da temporada 2015-16, segundo a imprensa espanhola. Torres, campeão mundial e duas vezes europeu com a seleção da Espanha, iniciou sua carreira no Atlético aos 11 anos.