Atlético de Madrid acerta com atacante francês Griezmann

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com a Real Sociedad para a contratação do atacante Antoine Griezmann, que atuou na última Copa do Mundo pela França. Durante o dia, o jogador passará por exames médicos na capital espanhola para, depois, assinar contrato com seu novo clube.

Nem Atlético nem Real Sociedad divulgaram os detalhes do acordo, mas segundo a imprensa espanhola, o time de Madri desembolsou 30 milhões de euros (R$ 90 milhões) para levar o jogador. Ele será mais um reforço para o clube, que já acertou com o goleiro Oblak, o lateral brasileiro Guilherme Siqueira e o atacante Mandzukic.

Griezmann tem apenas 23 anos e foi uma das apostas do técnico Didier Deschamps para a seleção francesa na Copa do Mundo. O jogador chegou a ser titular em algumas partidas do torneio, inclusive nas quartas de final diante da Alemanha, na eliminação da equipe após a derrota por 1 a 0.

Nascido na França, Griezmann deixou o país ainda jovem para chegar à Real Sociedad em 2003, com 13 anos. Ele estreou como profissional em 2009 e desde então fez 202 partidas pelo time, marcando 53 gols. "A Real Sociedad quer agradecer Antoine Griezmann pelo profissionalismo e dedicação mostrados durante seus anos no clube, ao mesmo tempo que deseja o melhor para seu futuro pessoal e profissional", dizia nota no site do clube espanhol.