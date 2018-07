Atlético de Madrid acerta com Cerci, atacante do Torino

O Atlético de Madrid anunciou neste domingo a contratação do atacante italiano Alessio Cerci, que estava no Torino, da Itália. Ao oficializar o reforço, o clube espanhol informou que o atleta assinou um contrato de três anos com a sua nova equipe.

Cerci tem 27 anos e marcou 21 gols pelo seu ex-time nas duas últimas temporadas. O atacante figurou como reserva na seleção italiana que disputou a Copa do Mundo no Brasil, mas ficou de fora da primeira convocação para as eliminatórias para a Eurocopa de 2016.

Após fazer os exames médicos, Cerci vai se juntar a outros três atacantes anunciados pelo Atlético para a próxima temporada: o croata Mario Mandzukic, o francês Antoine Griezmann e o mexicano Raul Jimenez, que foram contratados para compensar as saídas de Diego Costa, hoje no Chelsea, e David Villa, que se transferiu para o New York City FC.