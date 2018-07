Atlético de Madrid acerta com jovem goleiro do Chelsea

Courtois atuou pela primeira vez como profissional em 2009, com 16 anos, pelo Genk, e se destacou com a camisa da equipe belga na última temporada. Ele despertou o interesse do Chelsea, que acertou sua contratação no início desta semana, por cerca de 7,9 milhões de libras.

Com o empréstimo do goleiro, o Chelsea espera dar mais experiência a ele, já que conta com Petr Cech, Ross Turnbull e Henrique Hilario para a posição. Já o Atlético de Madrid aposta em Courtois para substituir De Gea, destaque da equipe nas últimas temporadas e que substituirá o agora aposentado Van der Sar no Manchester United.