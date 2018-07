Atlético de Madrid acerta retorno do brasileiro Diego

MADRI - Um dos principais jogadores da história recente do Atlético de Madrid está de volta ao Vicente Calderón. Nesta sexta-feira, no último dia da janela de transferências na Europa, o clube anunciou o retorno do meia Diego, um dos destaques da campanha que culminou com o título da Liga Europa na temporada 2011/2012.

Ex-companheiro de Robinho no Santos, Diego jogou no Porto, onde ganhou o Mundial Interclubes e passou por Werder Bremen, Juventus e Wolfsburg até ser emprestado ao Atlético de Madrid na temporada 2011/2012. Na ocasião, ajudou a reerguer o time espanhol com o título da Liga Europa, fazendo um dos gols da final contra o Athletic Bilbao.

Em seguida, Diego voltou para o Wolfsburg, clube no qual ele era titular, mas nunca mais mostrou o mesmo futebol, até porque o time não encanta. Agora ele fica em Madri até o fim do semestre, brigando pelo título da Liga dos Campeões, da Copa do Rei e do Campeonato Espanhol.

"Sinto uma grande emoção. Volto a uma equipe na qual estive fantasticamente bem. Estou muito animado e emocionado. Só penso em começar a trabalhar para ajudar a equipe a seguir ganhando", comemorou Diego.

Com a volta do brasileiro, Simeone fica com praticamente a mesma base que foi campeã em 2012. As únicas mudança são no ataque, com Diego Costa ocupando o lugar que antes foi de Falcão e David Villa jogando na vaga que era de Adrian. Este, porém, segue no elenco.