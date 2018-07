Atlético de Madrid adia apresentação oficial de Elias

O Atlético de Madrid anunciou nesta terça-feira a decisão de adiar a apresentação oficial do meio-campista Elias. O jogador brasileiro concederia sua primeira entrevista como jogador do clube nesta terça-feira, mas o clube espanhol decidiu remarcá-la para o dia 30 de dezembro sem, porém, revelar os motivos.

Elias foi aprovado nos exames médicos realizados na segunda-feira no Atlético de Madrid. Nesta terça, ele treinou normalmente com o grupo dirigido por Quique Sanchez Flores e assinará contrato por quatro anos e meio com o clube espanhol, que o contratou junto ao Corinthians.

A transação, porém, ainda não finalizada, o que ocorrerá nos próximos dias, de acordo com o Atlético de Madrid. Contratado pelo Corinthians em 2008, Elias teve sucesso no foi campeão da Serie B (2008), do Campeonato Paulista (2009) e da Copa do Brasil (2009), além de ter sido convocado para defender a seleção brasileira. O valor da negociação não foi revelado, mas girou em torno de 7 milhões de euros.