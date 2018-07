Atlético de Madrid admite estar sob pressão após derrota

O técnico Diego Simeone admitiu que a derrota do Atlético de Madrid na sua partida de estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa deixa o time sob pressão para o seu próximo compromisso no torneio, o duelo com a Juventus, em casa, no dia 1º de outubro.

Vice-campeão da Liga dos Campeões na temporada passada, o Atlético de Madrid perdeu por 3 a 2 para o Olympiacos, na Grécia, na última terça-feira. Enquanto isso, a Juventus bateu o Malmö, da Suécia, por 2 a 0. Assim, um novo tropeço deixará o time espanhol em situação dramática.

"O Olympiacos começou de uma posição muito forte para se classificar e isso nos deixa mais desconfortáveis para jogar em casa contra a Juventus, que também começou de uma boa posição", admitiu Simeone.

Apesar da derrota, Simeone garantiu ter enxergado aspectos positivos na atuação do Atlético de Madrid e só lamentou o excesso de chances perdidas, o que acabou sendo decisivo para o tropeço. "Acho que a equipe atacou bem, eles tiveram chances muito claras no primeiro tempo, mas eles estavam fortes no ataque. Olympiacos foi preciso e marcou, enquanto nós não aproveitamos as chances que tivemos", completou o treinador argentino.