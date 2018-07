Atlético de Madrid anuncia a contratação do goleiro Antonio Adán, do Betis

O Atlético de Madrid anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Antonio Adán, que estava no Betis. O jogador assinou contrato de dois anos e deve ser reserva do esloveno Jan Oblak, titular da equipe nas últimas temporadas.

+ Após deixar o Atlético de Madrid, Fernando Torres assina com clube japonês

Adán, de 31 anos, chega para suprir a vaga de Miguel Angel Moyá, que em fevereiro deixou o time madrilenho para a Real Sociedad. E deverá disputar o posto de segundo goleiro com Axel Werner, que foi titular por três jogos na temporada passada quando Oblak sofreu uma lesão muscular.

O novo reforço iniciou a carreira no Real Madrid B e chegou a fazer parte do elenco principal entre 2010 e 2013. No total, fez 18 jogos na meta do atual campeão europeu. Entre 2013 e 2014 atuou pelo Cagliari e na sequência foi transferido para o Betis, onde se tornou titular e disputou 165 partidas.

Adán foi a quarta contratação do Atlético de Madrid para a nova temporada. O time já havia acertado com o meio-campista Rodrigo Hernández, do Villarreal, o atacante Thomas Lemar, do Mônaco, e o zagueiro argentino Nehuen Pérez, de 18 anos, do Argentino Juniors.

A equipe madrilenha, no entanto, também sofreu baixadas, como a perda de Gabi Fernández, que acertou com o Al Sadd, do Catar, e o atacante Fernando Torres, que anunciou nesta terça-feira que jogará pelo Sagan Tosu, do Japão.