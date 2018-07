Atlético de Madrid anuncia contratação de Simeone

À frente do time madrilenho, Simeone terá a missão de resgatar o moral do time, eliminado nesta semana na Copa do Rei por um time da terceira divisão, e erguer a equipe no Campeonato Espanhol. O atlético é apenas o décimo colocado, com 19 pontos, 21 a menos que o líder Real Madrid.

A contratação marca o retorno do argentino ao clube. Simeone teve duas passagens pelo Atlético como jogador, entre 1994/97, quando se sagrou campeão espanhol e da Copa do Rei na temporada 95/96, e entre os anos de 2003/05, pouco antes de sua aposentadoria.

Antes de acertar com o Atlético, Simeone comandava o time argentino Racing de Avellaneda, do qual se demitiu na terça-feira. O treinador tinha a concorrência do brasileiro Luiz Felipe Scolari na preferência da diretoria espanhola. Felipão, contudo, rejeitou a ideia de deixar o Palmeiras.