Atlético de Madrid anuncia contratação do lateral-direito Trippier, ex-Tottenham

O lateral-direito Kieran Trippier, que estava no Tottenham, é o mais novo reforço do Atlético de Madrid para a temporada 2019/2020 do futebol europeu. O acerto, que prevê contrato de três anos, foi anunciado pelo clube madrilenho nesta quarta-feira, com valores que estão em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 93 milhões), segundo a imprensa espanhola.

Trippier foi um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo da Rússia em 2018, sendo escalado ao final do torneio na seleção do Mundial pela Fifa em seu setor, na campanha que levou o país a uma semifinal da competição após 28 anos.

"Ele é um jogador que atua em longas distâncias, versátil, que pode até mesmo jogar no meio de campo. Uma de suas grandes virtudes é a batida na bola, o que faz dele um jogador muito perigoso para as defesas adversárias", descreveu a nota do Atlético de Madrid em seu site oficial.

O jogador, que também foi destaque do clube de Londres no vice-campeonato da Liga dos Campeões da Europa da última temporada, chega a Madri com a missão de completar a defesa da equipe treinada pelo argentino Diego Simeone. O Atlético de Madrid já anunciou dois brasileiros como reforço para o setor: o lateral-esquerdo Renan Lodi, ex-Athletico-PR, e o zagueiro Felipe, que estava no Porto e já atuou pelo Corinthians.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Trippier, atleta de 28 anos e formado nas categorias de base do Manchester City, era a segunda opção do clube madrilenho, que chegou a tentar, sem sucesso, a contratação do português Nelson Semedo, que está no Barcelona. Agora, ele vai disputar posição com o colombiano Santiago Arias.

O lateral-direito estava desde 2015 no Tottenham, pelo qual atuou em 114 partidas, marcando dois gols e dando 24 assistências. Antes, passara por Barnsley e Burnley.