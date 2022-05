Atlético de Madrid anuncia que Suárez ficará livre no mercado ao fim da temporada

Momentos antes de entrar em campo contra o Sevilla para se despedir em casa da temporada 2021/2022, o Atlético de Madrid confirmou que não renovará o contrato do uruguaio Luis Suárez, assim como era esperado. O time espanhol preparou uma homenagem para o artilheiro e também comunicou a despedida do mexicano Héctor Herrera, que deixará o clube após três temporadas. Ambos deixam o clube no próximo dia 30 de junho.

"Ao fim da partida, o estádio Wanda Metropolitano prestará homenagens a Luis Suárez e Hector Herrera, que se despedem hoje (domingo) da família atleticana. Após o fim do jogo, levantem de seus assentos porque viveremos um momento muito especial", publicou o time madridista em suas redes sociais.

Leia Também Matheus Cunha marca, Atlético de Madrid bate Elche e estará na Liga dos Campeões

Após a saída conturbada do Barcelona, Suárez atuou pelo Atlético de Madrid por duas temporadas e fez seu jogo número 81 neste domingo com a camisa do clube, somando 34 gols no total. 21 dos gols foram marcados na primeira campanha, que terminou com o título espanhol para o time de Madri.

Enrique Cerezo, presidente do Atlético, elogiou muito o atacante nascido no Uruguai e afirmou que Suárez merece estar em um pedaço muito importante da história do clube. O presidente também elogiou o argentino Sergio Aguero e confirmou que Antoine Griezmann deverá permanecer no time.

"Luis Suárez é um jogador magnífico, uma grande pessoa. Ele merece tudo neste clube e terá um lugar de muito destaque por aqui, no museu, em qualquer parte deste estádio, ele terá uma grande homenagem. Teremos uma lembrança magnífica dele, foi um jogador espetacular, que conquistou uma liga depois de muitos anos", afirmou o presidente à Movistar.

"Acabo de ver Kun Aguero, fazia 11 anos que eu não o via. Saiu sem se despedir e agora volta para fazê-lo, mas a verdade é que ele é um garoto fantástico, um jogador magnífico. Demonstrou isso no Manchester City e estou encantado por tê-lo encontrado", continuou.

"Há que negociar? (sobre Griezmann). Isso é menos importante, quando um jogador deseja jogar em um clube, o dinheiro é o menos importante. Sempre digo que o Atlético tem que estar entre os três primeiros, fazer uma campanha digna na Copa do Rei e chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões. Esta foi uma temporada notável", finalizou Cerezo.