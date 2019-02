Atlético de Madrid anuncia renovação do contrato com Simeone até 2022

O técnico Diego Simeone não deverá deixar o Atlético de Madrid tão cedo. Nesta quinta-feira, o clube espanhol anunciou nova renovação do contrato com o treinador argentino, que agora passa a ser válido até o fim da temporada 2021/2022.

Simeone está à frente do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011, sendo o técnico mais longevo na elite do futebol espanhol. Nesse período, se tornou, também, o treinador mais vencedor da história do clube, com um título do Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei, duas Ligas Europa, duas Supercopas da Europa e uma da Espanha.

"Nos aguarda um futuro com grande entusiasmo e muitos desafios. Eu vejo o trabalho, vejo pessoas envolvidas para continuar crescendo, vejo ilusão, vejo a juventude, que pode gerar progresso e sei que se as quatro pernas da mesa permanecem firmes como estivemos, continuaremos na mesma linha. Torcedores, jogadores, dirigentes e treinadores. Esta é uma fortaleza muito grande que tivemos até hoje e esperamos que a partir de agora não mude", disse Simeone.

"O caminho tem que continuar como quando começamos aquela noite em Málaga, pensando apenas no Málaga. E agora ... Rayo Vallecano", acrescentou o treinador, se referindo ao próximo compromisso do time, sábado, fora de casa, contra o Rayo Vallecano, pelo Campeonato Espanhol.

Além da ligação como treinador, Simeone também atuou no Atlético de Madrid como jogador profissional, de 1994 a 1997 e de 2003 a 2005. Na temporada 1995/1996, inclusive, faturou os títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

A renovação do contrato de Simeone se dá após o time perder dois jogos consecutivos, o último deles no sábado passado, para o Real Madrid por 3 a 1, em casa, resultado que inclusive o tirou da vice-liderança do Campeonato Espanhol. Mas a ampliação do vínculo mostra que Simeone segue em alta no Atlético de Madrid.

Na próxima semana, o time vai encarar a Juventus pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, torneio que terá a sua decisão disputada no estádio do clube. Com o argentino, de 48 anos, o Atlético de Madrid disputou duas vezes a final do torneio continental, perdendo ambas para o Real.