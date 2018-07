Atlético de Madrid apresenta projeto do novo estádio

Com capacidade para 55 mil lugares, o Vicente Calderón foi inaugurado em 1966. Agora, o novo estádio do Atlético de Madrid irá comportar 70 mil pessoas, mas não terá uma pista permanente de atletismo, que poderá ser instalada para determinados eventos.

"O Atlético de Madrid terá um dos melhores estádios do mundo, que poderá receber uma final de Liga dos Campeões da Europa, uma Copa do Mundo, uma Eurocopa ou até os Jogos Olímpicos", afirmou o presidente do clube espanhol, Enrique Cerezo, durante a apresentação.