Atlético de Madrid atropela Almería e mantém os 100% no Espanhol

MADRI - O Atlético de Madrid mostrou mais uma vez que está disposto a incomodar Real Madrid e Barcelona nesta temporada e chegou à quarta vitória em quatro partidas neste Campeonato Espanhol. Pior para o Almería, que foi até a capital do país e caiu por 4 a 2. O brasileiro Diego Costa deixou sua marca, assim como David Villa.

O resultado levou o time de Madri aos 12 pontos, mas Barcelona, Real Madrid e o surpreendente Villarreal também podem chegar a essa marca nesta rodada. Na quarta-feira, o Atlético fará sua estreia na Liga dos Campeões da Europa ao enfrentar o Zenit, no Vicente Calderón.

Sem maiores dificuldades, os madrilenos abriram o placar neste sábado aos 15 minutos, quando Villa aproveitou cruzamento desviado e bateu bonito, de esquerda, sem chances para o goleiro. O segundo gol não demorou para sair e foi todo construído por brasileiros. O lateral Filipe Luis sofreu pênalti de Pellerano, Diego Costa bateu e marcou.

Rodri ainda diminuiu para o Almería no fim do primeiro tempo, mas o Atlético ampliaria novamente aos 18 minutos da etapa final, com Tiago. Mais três minutos e Raúl Garcia fez o seu, aproveitando pela jogada de Juanfran pela direita. Já aos 44 minutos, Verza descontou para os visitantes em belo gol e selou o resultado.