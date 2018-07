Atlético de Madrid atropela o Granada por 7 a 1 e mantém liderança do Espanhol

Com três gols do belga Yannick Ferreira Carrasco, o Atlético de Madrid atropelou o lanterna Granada com uma vitória por 7 a 1, de virada, neste sábado, no estádio Vicente Calderón, em Madri. O resultado manteve os anfitriões na liderança do Campeonato Espanhol após oito rodadas disputadas.

Depois de levar um susto logo aos 18 minutos de partida, com um gol de Isaac Cuenca, os anfitriões acordaram. A revelação Carrasco, de 23 anos, iniciou a reação avassaladora. Aos 34, ele deixou tudo igual e, no último minuto da etapa inicial, colocou o Atlético de Madrid em vantagem.

O segundo tempo foi um passeio da equipe da casa. Sem dar espaço para o adversário, Carrasco fez 3 a 1 aos 16. Dois minutos mais tarde, o argentino Gaitán transformou o placar em goleada. Aos 36, novamente Gaitán fez o quinto.

Com o Granada entregue e completamente perdido no setor defensivo, o Atlético de Madrid manteve o domínio. Marcou o sexto com o argentino Angel Correa, aos 40 minutos, e deu números finais ao jogo com o português Tiago, aos 43.

Com o resultado, o Atlético de Madrid foi a 18 pontos e retomou a primeira colocação na tabela de classificação, um ponto à frente do Sevilla, o segundo colocado. O Barcelona, que goleou o La Coruña por 4 a 0 um pouco mais cedo, aparece em terceiro com 16.

O Real Madrid é o quarto com 15 pontos, mas jogará ainda neste sábado contra o Betis, fora de casa. Se vencer deve subir para a segunda colocação, pois tem saldo de gols inferior ao do Atlético de Madrid (18 a 9). O Granada está em último lugar com apenas dois pontos conquistados.

O Atlético de Madrid agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa. Nesta quarta-feira, visitará o Rostov, da Rússia, pela terceira rodada do Grupo D. O time espanhol é líder da chave, com seis pontos, enquanto que o adversário está na lanterna, com 1. No domingo, dia 23, enfrentará o Sevilla, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. O Granada receberá o Sporting Gijón.