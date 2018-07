Atlético de Madrid bate Betis e rouba vice-liderança do Real Madrid no Espanhol O Atlético de Madrid venceu o Betis por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Espanhol. Com um gol de Koke logo aos oito minutos de partida, o time visitante garantiu a vitória e ultrapassou o Real Madrid, que no último sábado foi goleado pelo Barcelona por 4 a 0, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.